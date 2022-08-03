Со дна вершины (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Со дна вершины
Драма, Спортивный106 мин18+
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О фильме
Горнолыжника Лешу Царева ждало большое спортивное будущее. Но несчастный случай в миг перечеркнул все: парень лишился ног. И все же постепенно Леша понимает: в его силах попытаться вернуться в спорт.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЯПРежиссёр
Яна
Поляруш
- ККРежиссёр
Константин
Кутуев
- ПШАктёр
Павел
Шевандо
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- ККАктриса
Ксения
Кузнецова
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Константин
Белошапка
- Актриса
Наталья
Бергер
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Никита
Салопин
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- ТНСценарист
Татьяна
Новикова
- ККСценарист
Константин
Кутуев
- ККПродюсер
Константин
Кутуев
- РВПродюсер
Руслан
Витрянюк
- АЦПродюсер
Анатолий
Царик
- ИООператор
Илья
Овсенев
- НПОператор
Николай
Пиотровский
- ДБКомпозитор
Данил
Борисов
- АГКомпозитор
Артем
Грибов
- АВКомпозитор
Артем
Васильев