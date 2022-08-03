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Со дна вершины HD

Со дна вершины HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Со дна вершины HD
Драма, Спортивный106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Горнолыжника Лешу Царева ждало большое спортивное будущее. Но несчастный случай в миг перечеркнул все: парень лишился ног. И все же постепенно Леша понимает: в его силах попытаться вернуться в спорт.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Со дна вершины HD»