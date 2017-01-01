Снеговик
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Снеговик

Снеговик (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.12017, The Snowman
Детективы, Триллеры114 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снеговик»

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