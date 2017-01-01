Снеговик (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.12017, The Snowman
Детективы, Триллеры114 мин18+
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Сюжет
В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ТАРежиссёр
Томас
Альфредсон
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- Актёр
Йонас
Карлссон
- МЙАктёр
Майкл
Йэтс
- Актёр
Ронан
Вайберт
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Вэл
Килмер
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- Актёр
Тоби
Джонс
- ПССценарист
Питер
Строан
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- СССценарист
Сорен
Свейструп
- ЮНСценарист
Ю
Несбё
- РСПродюсер
Робин
Слово
- ТАПродюсер
Томас
Альфредсон
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ДЕАктёр дубляжа
Данила
Ефремов
- БКХудожник
Бен
Коллинз
- ЛЯХудожница
Линда
Янсон
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- ТЛХудожница
Татьяна
Ланд
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- ДБОператор
Дион
Биби
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами