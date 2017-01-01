Снеговик (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.



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