Снег на голову
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Снег на голову

Снег на голову (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Снег на голову
Мелодрама90 мин18+

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О фильме

Канун Нового года. У Ники скоро свадьба и она едет на девичник в загородный пансионат. По дороге она сталкивается с загадочным молодым человеком, который подрезает ее на розовом «Бьюике».

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Снег на голову»