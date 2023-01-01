Смертельное оружие
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Смертельное оружие

Смертельное оружие (фильм, 1987) смотреть онлайн

9.41987, Lethal Weapon
Боевики, Триллеры105 мин18+

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Сюжет

Лос-анджелесский полицейский Мартин Риггз смел и безрассуден, он буквально лезет под пули, не боясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мeрто старше и осторожнее. Двое полицейских, ветераны Вьетнама, расследуют дело, связанное с подозрительным самоубийством девушки. Нить поисков приводит их к торговцам наркотиками, которые также оказываются ветеранами вьетнамской войны, сплоченными в крепкую преступную организацию.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельное оружие»

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