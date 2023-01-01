Смертельное оружие (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

Лос-анджелесский полицейский Мартин Риггз смел и безрассуден, он буквально лезет под пули, не боясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мeрто старше и осторожнее. Двое полицейских, ветераны Вьетнама, расследуют дело, связанное с подозрительным самоубийством девушки. Нить поисков приводит их к торговцам наркотиками, которые также оказываются ветеранами вьетнамской войны, сплоченными в крепкую преступную организацию.



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