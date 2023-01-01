Смертельное оружие (фильм, 1987) смотреть онлайн
9.41987, Lethal Weapon
Боевики, Триллеры105 мин18+
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Сюжет
Лос-анджелесский полицейский Мартин Риггз смел и безрассуден, он буквально лезет под пули, не боясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мeрто старше и осторожнее. Двое полицейских, ветераны Вьетнама, расследуют дело, связанное с подозрительным самоубийством девушки. Нить поисков приводит их к торговцам наркотиками, которые также оказываются ветеранами вьетнамской войны, сплоченными в крепкую преступную организацию.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- МРАктёр
Митчелл
Райан
- ТААктёр
Том
Аткинс
- ДЛАктриса
Дарлин
Лав
- ТВАктриса
Трэйси
Вульф
- ДСАктриса
Джеки
Суонсон
- ДХАктёр
Дэймон
Хайнс
- ЭСАктриса
Эбони
Смит
- Сценарист
Шейн
Блэк
- ДБСценарист
Джеффри
Боум
- Продюсер
Ричард
Доннер
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ДЛПродюсер
Дженни
Лью Тадженд
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Анатолий
Кузнецов
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ММХудожник
Марвин
Марч
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- ЭККомпозитор
Эрик
Клэптон
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен