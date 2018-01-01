Wink
Фильмы
Смерть ей к лицу
Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть ей к лицу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть ей к лицу»

Режиссёры

Роберт Земекис

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Режиссёр

Актёры

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаMadeline Ashton Menville
Брюс Уиллис

Брюс Уиллис

Bruce Willis
АктёрDr. Ernest Menville
Голди Хоун

Голди Хоун

Goldie Hawn
АктрисаHelen Sharp
Изабелла Росселлини

Изабелла Росселлини

Isabella Rossellini
АктрисаLisle Von Rhuman
Иан Огилви

Иан Огилви

Ian Ogilvy
АктёрChagall
Адам Сторке

Адам Сторке

Adam Storke
АктёрDakota
Нэнси Фиш

Нэнси Фиш

Nancy Fish
АктрисаRose
Алайна Рид Холл

Алайна Рид Холл

Alaina Reed Hall
АктрисаPsychologist (в титрах: Alaina Reed Hall)
Мишель Джонсон

Мишель Джонсон

Michelle Johnson
АктрисаAnna
Мэри Эллен Трейнор

Мэри Эллен Трейнор

Mary Ellen Trainor
АктрисаVivian Adams

Сценаристы

Мартин Донован

Мартин Донован

Martin Donovan
Сценарист
Дэвид Кепп

Дэвид Кепп

David Koepp
Сценарист

Продюсеры

Стив Старки

Стив Старки

Steve Starkey
Продюсер
Роберт Земекис

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Продюсер
Джоан Брэдшоу

Джоан Брэдшоу

Joan Bradshaw
Продюсер

Художники

Джоанна Джонстон

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница

Монтажёры

Артур Шмидт

Артур Шмидт

Arthur Schmidt
Монтажёр

Операторы

Дин Канди

Дин Канди

Dean Cundey
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор