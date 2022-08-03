Смерть ей к лицу
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Смерть ей к лицу

Смерть ей к лицу (фильм, 1992) смотреть онлайн

9.31992, Death Becomes Her
Комедия, Фэнтези99 мин18+

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О фильме

Культовая черная комедия. Бродвейская артистка Мэдлин уводит жениха у своей подруги, писательницы Хелен. После многолетней депрессии посвежевшая и похорошевшая Хелен врывается в жизнь разлучницы с целью отомстить, как вдруг выясняется, что обе дамы приняли загадочный эликсир молодости.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть ей к лицу»