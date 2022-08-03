Смерть ей к лицу (фильм, 1992) смотреть онлайн
9.31992, Death Becomes Her
Комедия, Фэнтези99 мин18+
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О фильме
Культовая черная комедия. Бродвейская артистка Мэдлин уводит жениха у своей подруги, писательницы Хелен. После многолетней депрессии посвежевшая и похорошевшая Хелен врывается в жизнь разлучницы с целью отомстить, как вдруг выясняется, что обе дамы приняли загадочный эликсир молодости.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Голди
Хоун
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- Актёр
Иан
Огилви
- АСАктёр
Адам
Сторке
- НФАктриса
Нэнси
Фиш
- АРАктриса
Алайна
Рид Холл
- МДАктриса
Мишель
Джонсон
- МЭАктриса
Мэри
Эллен Трейнор
- МДСценарист
Мартин
Донован
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- Продюсер
Стив
Старки
- Продюсер
Роберт
Земекис
- ДБПродюсер
Джоан
Брэдшоу
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- Оператор
Дин
Канди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри