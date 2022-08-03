Смерть ей к лицу (фильм, 1992) смотреть онлайн

Культовая черная комедия. Бродвейская артистка Мэдлин уводит жениха у своей подруги, писательницы Хелен. После многолетней депрессии посвежевшая и похорошевшая Хелен врывается в жизнь разлучницы с целью отомстить, как вдруг выясняется, что обе дамы приняли загадочный эликсир молодости.

