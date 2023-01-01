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Фильмы
Слуга государев
Актёры и съёмочная группа фильма «Слуга государев»

Актёры и съёмочная группа фильма «Слуга государев»

Режиссёры

Олег Рясков

Олег Рясков

Режиссёр

Актёры

Ольга Арнтгольц

Ольга Арнтгольц

Актрисамаркиза Гретхен Фон Шомберг
Александр Бухаров

Александр Бухаров

АктёрГригорий Воронов
Алексей Чадов

Алексей Чадов

АктёрЭнжи
Николай Чиндяйкин

Николай Чиндяйкин

Актёрхозяин постоялого двора
Владислав Демченко

Владислав Демченко

АктёрПринц Филлип
Ксения Князева

Ксения Князева

АктрисаШарлотта Де Монтеррас
Валерий Маликов

Валерий Маликов

Актёрграф Антуан Де Ла Буш
Дмитрий Миллер

Дмитрий Миллер

Актёршевалье Шарль Де Брезе
Елена Плаксина

Елена Плаксина

АктрисаПрасковья
Андрей Рыклин

Андрей Рыклин

АктёрАлександр Меньшиков

Сценаристы

Олег Рясков

Олег Рясков

Сценарист

Продюсеры

Олег Рясков

Олег Рясков

Продюсер
Евгений Коган

Евгений Коган

Продюсер

Художники

Юлия Лабутина

Юлия Лабутина

Художница

Монтажёры

Олег Рясков

Олег Рясков

Монтажёр
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Яшонков

Дмитрий Яшонков

Оператор

Композиторы

Сергей Чекрыжов

Сергей Чекрыжов

Композитор
Андрей Писклов

Андрей Писклов

Композитор