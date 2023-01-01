Биография

Олег Рясков – российский режиссер кино, также известен как сценарист и продюсер. Родился в Москве 31 мая 1961 года. В школьные годы имел множество хобби, но активнее всего занимался рисованием. Окончив школу, подал документы в Московский архитектурный институт. Параллельно с учебой осваивал азы работы кинооператора, а потом начал пробовать себя и в роли режиссера. Окончив вуз, на одном из кинофестивалей получил предложение стажироваться в США. Вернувшись в Россию, некоторое время проработал режиссером на телевидении, приняв участие в создании таких программ как «Тема», «Колесо истории», «Ностальжи». Свою частную жизнь Рясков предпочитает не афишировать. Получив опыт профессиональной режиссерской работы, задумался о съемках собственных проектов. Первый фильм Олега Ряскова был снят в 1990 году, это была картина «Хор», демонстрировавшаяся по телевидению. В дальнейшем принял участие в создании таких картин, как «Военно-полевой романс», «Тайны века», «Александровский сад» и множество других. Наиболее известным проектом режиссера можно назвать вышедший в 2007 году фильм «Слуга государев». Всего за годы карьеры Рясков снял более полутора десятков картин, также поучаствовал в создании нескольких фильмов-спектаклей.