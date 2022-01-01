Слуга государев (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

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Исторический приключенческий фильм о военных конфликтах и придворных интригах. Здесь переплетаются Европа начала XVIII века, войны и дворянская честь. Если вы скучаете по мушкетерам, смотрите фильм «Слуга государев». Он доступен в онлайн-кинотеатре Wink в хорошем качестве.



Действие разворачивается в 1709 году, Европа погрязла в междоусобных войнах. Петр I тем временем готовится к решающей битве под Полтавой. Два французских дворянина ввязываются в дуэль и, вместо плахи, оказываются на службе великих монархов: один отправляется к Петру, второй — в Швецию к Карлу XII. Их задача проста: шпионить в пользу Франции. Но в условиях войны даже такие мастера интриг могут оказаться пешками в чужой игре.



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