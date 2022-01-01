Слуга государев (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Исторический приключенческий фильм о военных конфликтах и придворных интригах. Здесь переплетаются Европа начала XVIII века, войны и дворянская честь. Если вы скучаете по мушкетерам, смотрите фильм «Слуга государев». Он доступен в онлайн-кинотеатре Wink в хорошем качестве.
Действие разворачивается в 1709 году, Европа погрязла в междоусобных войнах. Петр I тем временем готовится к решающей битве под Полтавой. Два французских дворянина ввязываются в дуэль и, вместо плахи, оказываются на службе великих монархов: один отправляется к Петру, второй — в Швецию к Карлу XII. Их задача проста: шпионить в пользу Франции. Но в условиях войны даже такие мастера интриг могут оказаться пешками в чужой игре.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения
Рейтинг
- ОРРежиссёр
Олег
Рясков
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- Актёр
Александр
Бухаров
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- ВДАктёр
Владислав
Демченко
- ККАктриса
Ксения
Князева
- ВМАктёр
Валерий
Маликов
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- АРАктёр
Андрей
Рыклин
- ОРСценарист
Олег
Рясков
- ОРПродюсер
Олег
Рясков
- ЕКПродюсер
Евгений
Коган
- ЮЛХудожница
Юлия
Лабутина
- ОРМонтажёр
Олег
Рясков
- ССМонтажёр
Сергей
Смирнов
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов
- АПКомпозитор
Андрей
Писклов