Слова (фильм, 2012) смотреть онлайн

Переплетение судеб трех писателей, окутанное тайной. Зои Салдана, Брэдли Купер и Бен Барнс в драме об амбициях и любви. Рори Дженсен страстно желает стать известным писателем и ежедневно работает над романом, однако издательства не хотят публиковать произведения никому не известного автора. Однажды в винтажной лавке Рори случайно находит в старинном портфеле чью-то рукопись. Втайне от жены, которая всегда поддерживает мужа и верит в его успех, он читает найденный материал и с восхищением обнаруживает, что именно таким представлял свой новый роман. Его терзают сомнения, как поступить… Рори перепечатывает рукопись и вскоре заключает договор с издательством. Однако тайна происхождения романа мучает его день за днем, не давая в полной мере насладиться долгожданным успехом. Какую цену придется заплатить Рори за то, что поддался искушению присвоить чужое авторство? Если вы еще не смотрели мелодраму «Слова» — фильм в хорошем качестве доступен на нашем видеосервисе Wink!

