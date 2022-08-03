Слова (фильм, 2012) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Переплетение судеб трех писателей, окутанное тайной. Зои Салдана, Брэдли Купер и Бен Барнс в драме об амбициях и любви. Рори Дженсен страстно желает стать известным писателем и ежедневно работает над романом, однако издательства не хотят публиковать произведения никому не известного автора. Однажды в винтажной лавке Рори случайно находит в старинном портфеле чью-то рукопись. Втайне от жены, которая всегда поддерживает мужа и верит в его успех, он читает найденный материал и с восхищением обнаруживает, что именно таким представлял свой новый роман. Его терзают сомнения, как поступить… Рори перепечатывает рукопись и вскоре заключает договор с издательством. Однако тайна происхождения романа мучает его день за днем, не давая в полной мере насладиться долгожданным успехом. Какую цену придется заплатить Рори за то, что поддался искушению присвоить чужое авторство? Если вы еще не смотрели мелодраму «Слова» — фильм в хорошем качестве доступен на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- БКРежиссёр
Брайан
Клагман
- ЛСРежиссёр
Ли
Стернтал
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актриса
Оливия
Уайлд
- ББАктёр
Бен
Барнс
- Актриса
Нора
Арнезедер
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- БКАктёр
Брайан
Клагман
- БКСценарист
Брайан
Клагман
- ЛССценарист
Ли
Стернтал
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- Продюсер
Брэдли
Купер
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- СМХудожница
Симонетта
Мариано
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос