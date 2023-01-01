Слепая ярость (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Blind Fury
Боевики, Триллеры82 мин18+
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Сюжет
На первый взгляд он беспомощный слепой, один из тысяч несчастных бродяг. Но не стоит слишком полагаться на собственное зрение… Ветеран Вьетнама Ник Паркер ослеп на войне, но жестокий Восток научил свою жертву великому искусству защищаться.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Филлип
Нойс
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- ТОАктёр
Терри
О’Куинн
- БКАктёр
Брэндон
Колл
- НУАктёр
Ноубл
Уиллингэм
- ЛБАктриса
Лиза
Блаунт
- Актёр
Ник
Кассаветис
- Актёр
Рик
Овертон
- Р«Актёр
Рэндал
«Текс» Кобб
- ЧКАктёр
Чарльз
Купер
- МФАктриса
Ме�г
Фостер
- РКСценарист
Рёдзо
Касахара
- ЧРСценарист
Чарльз
Роберт Карнер
- ДГПродюсер
Дэниэл
Гродник
- Продюсер
Тим
Мэтисон
- ЧРПродюсер
Чарльз
Роберт Карнер
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДМХудожник
Джон
Майр
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон