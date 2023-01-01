Слепая ярость
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Слепая ярость

Слепая ярость (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Blind Fury
Боевики, Триллеры82 мин18+

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Сюжет

На первый взгляд он беспомощный слепой, один из тысяч несчастных бродяг. Но не стоит слишком полагаться на собственное зрение… Ветеран Вьетнама Ник Паркер ослеп на войне, но жестокий Восток научил свою жертву великому искусству защищаться.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слепая ярость»

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