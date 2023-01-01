Слепая ярость (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

На первый взгляд он беспомощный слепой, один из тысяч несчастных бродяг. Но не стоит слишком полагаться на собственное зрение… Ветеран Вьетнама Ник Паркер ослеп на войне, но жестокий Восток научил свою жертву великому искусству защищаться.



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