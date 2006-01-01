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Сказки юга

Сказки юга (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Southland Tales
Фантастика138 мин0+

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Сюжет

После Третьей мировой войны Лос-Анджелес находится на пороге социальной, экономической и природной катастрофы. Звезда боевиков, параноидальный шизофреник Боксер Сантариос, страдает амнезией и периодически видит будущее. Оно переплетается с жизнью Кристы Нау, звездой кино для взрослых, которая разрабатывает свое собственное телевизионное реалити-шоу…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказки юга»

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