Сказки юга (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Southland Tales
Фантастика138 мин0+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
После Третьей мировой войны Лос-Анджелес находится на пороге социальной, экономической и природной катастрофы. Звезда боевиков, параноидальный шизофреник Боксер Сантариос, страдает амнезией и периодически видит будущее. Оно переплетается с жизнью Кристы Нау, звездой кино для взрослых, которая разрабатывает свое собственное телевизионное реалити-шоу…
Сказки юга смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РКРежиссёр
Ричард
Келли
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актёр
Кевин
Смит
- Актриса
Мэнди
Мур
- ХОАктёр
Холмс
Осборн
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- РКСценарист
Ричард
Келли
- БХПродюсер
Бо
Хайд
- ШМПродюсер
Шон
Маккиттрик
- МАПродюсер
Мэттью
А. Родс
- ЭХПродюсер
Эдвард
Х. Хэмм мл.
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- СБМонтажёр
Сэм
Бауэр
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- Композитор
Моби