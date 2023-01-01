Биография

Моби — американский музыкант, певец и композитор. Родился в Нью-Йорке, США, 11 сентября 1965 года. Ричард с детства увлекался музыкой и осваивал различные инструменты, пробуя себя в разных жанрах. В конце 80-х работал диджеем в Нью-Йоркских клубах. Широкую известность обрел после сингла «Go» с сэмплами из сериала «Твин Пикс». В 2017 году он исполнит камео в третьем сезоне этого сериала. Творчество Ричарда тесно связано с кинематографом: он множество раз появлялся в качестве камео или самого себя на экране, а его треки разошлись в качестве музыкального сопровождения в бессчетное число фильмов и сериалов. Среди проектов, в которых звучала музыка Моби, самыми яркими являются «Твин Пикс», «Идентификация Борна», «Очень странные дела», «Дьявол носит Prada», «Ванильное небо» и т. д.