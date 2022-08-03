Сити Айленд
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Сити Айленд

Сити Айленд (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.62009, City Island
Комедия, Мелодрама99 мин18+

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О фильме

Безумная семейка Риццо обитает на тихом и спокойном островке в Бронксе. В ней, как и во всякой другой, есть свои «скелеты в шкафу». И когда один из этих «скелетов» показывается на свет, секреты раскрываются, а жизнь всех членов семьи резко меняется… Только вот в какую сторону?..

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сити Айленд»