Сити Айленд (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.62009, City Island
Комедия, Мелодрама99 мин18+
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О фильме
Безумная семейка Риццо обитает на тихом и спокойном островке в Бронксе. В ней, как и во всякой другой, есть свои «скелеты в шкафу». И когда один из этих «скелетов» показывается на свет, секреты раскрываются, а жизнь всех членов семьи резко меняется… Только вот в какую сторону?..
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Рэймонд
Де Фелитта
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- Актёр
Стивен
Стрейт
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актёр
Эзра
Миллер
- ДГАктриса
Доминик
Гарсиа-Лоридо
- КБАктриса
Кэрри
Бэйкер Рейнольдс
- ХГАктриса
Хоуп
Глендон-Росс
- Актёр
Алан
Аркин
- ЛМАктёр
Луис
Мустилльо
- Сценарист
Рэймонд
Де Фелитта
- Продюсер
Рэймонд
Де Фелитта
- Продюсер
Энди
Гарсиа
- Продюсер
Захари
Матц
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ЯАКомпозитор
Ян
А.П. Качмарек