Сити Айленд (фильм, 2009) смотреть онлайн

Безумная семейка Риццо обитает на тихом и спокойном островке в Бронксе. В ней, как и во всякой другой, есть свои «скелеты в шкафу». И когда один из этих «скелетов» показывается на свет, секреты раскрываются, а жизнь всех членов семьи резко меняется… Только вот в какую сторону?..

