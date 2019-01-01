Сиротский Бруклин (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Motherless Brooklyn
Драмы, Криминал138 мин18+
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Сюжет
Нью-Йорк, 1950-е. Лайонел, Гилберт, Дэнни и Тони работают в детективном агентстве под управлением Фрэнка Минны, который когда-то вытащил всех четверых из детского дома. Но однажды случается непоправимое! Фрэнка убивают, и докопаться до истины для его подчиненных становится делом чести.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Эдвард
Нортон
- Актёр
Эдвард
Нортон
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актриса
Черри
Джонс
- Актёр
Бобби
Каннавале
- ДРАктёр
Даллас
Робертс
- Сценарист
Эдвард
Нортон
- ДЛСценарист
Джонатан
Летем
- Продюсер
Майкл
Бедерман
- Продюсер
Сью
Кролл
- БМПродюсер
Билл
Мильоре
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Валерий
С�торожик
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ДКМонтажёр
Джо
Клотц
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон