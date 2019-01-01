Сиротский Бруклин
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Сиротский Бруклин

Сиротский Бруклин (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Motherless Brooklyn
Драмы, Криминал138 мин18+

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Сюжет

Нью-Йорк, 1950-е. Лайонел, Гилберт, Дэнни и Тони работают в детективном агентстве под управлением Фрэнка Минны, который когда-то вытащил всех четверых из детского дома. Но однажды случается непоправимое! Фрэнка убивают, и докопаться до истины для его подчиненных становится делом чести.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сиротский Бруклин»

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