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Сибирский цирюльник

Сибирский цирюльник (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Сибирский цирюльник
Драмы172 мин12+

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Сюжет

«Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова.

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Информация

Страна
Франция, Чехия, Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сибирский цирюльник»

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