Шулера (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.61998, Rounders
Драма, Криминал115 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Эдвард
Нортон
- ГМАктриса
Гретхен
Мол
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Фамке
Янссен
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- РЯАктёр
Рэй
Янничелли
- МГАктёр
Мервин
Голдсмит
- Актёр
Майкл
Рисполи
- ДЛСценарист
Дэвид
Левин
- БКСценарист
Брайан
Коппельман
- ТДПродюсер
Тед
Демме
- ДСПродюсер
Джоэль
Стиллерман
- Продюсер
Бобби
Коэн
- ТФПродюсер
Трэйси
Фалько
- ТДХудожница
Терри
Дресбах
- СЧМонтажёр
Скотт
Честнат
- ЖЭОператор
Жан-Ив
Эскоффер
- Композитор
Кристофер
Янг