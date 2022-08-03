Шулера
Wink
Фильмы
Шулера

Шулера (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.61998, Rounders
Драма, Криминал115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В подпольных клубах Нью-Йорка идет крупная игра. Здесь свои правила и особые ставки. Тут можно потерять все, но если повезет, обеспечить будущее.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шулера»