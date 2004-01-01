Шрек 2 (в переводе Гоблина) (мультфильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Новые приключения симпатичного огра и его возлюбленной – в продолжении анимационного хита, переосмысляющего диснеевские каноны. Мультфильм, в котором впервые появился легендарный Кот в сапогах, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Огры Шрек и Фиона проводят медовый месяц. Родители Фионы, король Гарольд и королева Лилиан, приглашают новобрачных на бал в Тридевятое царство. Однако, увидев избранника дочери и ее новое обличье, Гарольд разочаровывается. Коварная Фея-крестная, мечтавшая женить своего сына Чарминга на Фионе, пользуется моментом и уговаривает короля избавиться от Шрека. Гарольд нанимает знаменитого ликвидатора огров Кота в сапогах, но дело принимает неожиданный оборот. Чем закончится эта удивительная история – увидите в мультфильме «Шрек 2» в переводе Гоблина на Wink.



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