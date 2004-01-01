Шрек 2 (в переводе Гоблина) (мультфильм, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
Новые приключения симпатичного огра и его возлюбленной – в продолжении анимационного хита, переосмысляющего диснеевские каноны. Мультфильм, в котором впервые появился легендарный Кот в сапогах, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Огры Шрек и Фиона проводят медовый месяц. Родители Фионы, король Гарольд и королева Лилиан, приглашают новобрачных на бал в Тридевятое царство. Однако, увидев избранника дочери и ее новое обличье, Гарольд разочаровывается. Коварная Фея-крестная, мечтавшая женить своего сына Чарминга на Фионе, пользуется моментом и уговаривает короля избавиться от Шрека. Гарольд нанимает знаменитого ликвидатора огров Кота в сапогах, но дело принимает неожиданный оборот. Чем закончится эта удивительная история – увидите в мультфильме «Шрек 2» в переводе Гоблина на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Эндрю
Адамсон
- Режиссёр
Келли
Эсбёри
- Режиссёр
Конрад
Вернон
- Актёр
Майк
Майерс
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актриса
Джули
Эндрюс
- Актёр
Антонио
Бандерас
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Руперт
Эверетт
- ДСАктриса
Дженнифер
Сондерс
- АУАктёр
Арон
Уорнер
- Актёр
Келли
Эсбёри
- ДССценарист
Джо
Стиллман
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Уайсс
- УССценарист
Уильям
Стейг
- ДЛПродюсер
Дэвид
Липман
- АУПродюсер
Арон
Уорнер
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- ДКПродюсер
Джеффри
Катценберг
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- СПХудожник
Стив
Пилчер
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- СЭМонтажёр
Сим
Эван-Джонс
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс