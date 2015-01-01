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Шпион (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Spy
Боевики, Комедии115 мин18+

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Сюжет

Сьюзан Купер, женщина с внешностью типичной любительницы мыльных опер, всю свою жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Однако, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Но однажды судьба дала ей шанс....

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион»

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