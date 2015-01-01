Шпион (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Spy
Боевики, Комедии115 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Сьюзан Купер, женщина с внешностью типичной любительницы мыльных опер, всю свою жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Однако, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Но однажды судьба дала ей шанс....
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Пол
Фиг
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Роуз
Бирн
- МХАктриса
Миранда
Харт
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актриса
Морена
Баккарин
- ПСАктёр
Питер
Серафинович
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Ричард
Брэйк
- Сценарист
Пол
Фиг
- Продюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Пол
Фиг
- ДХПродюсер
Джесси
Хендерсон
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- КБХудожница
Келли
Берри
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро