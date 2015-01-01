Шпион (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Сьюзан Купер, женщина с внешностью типичной любительницы мыльных опер, всю свою жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Однако, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Но однажды судьба дала ей шанс....



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