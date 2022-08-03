Шоу начинается (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.92002, Showtime
Боевик, Комедия91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Детектив департамента полиции Лос-Анджелеса Митч Престон - человек, не терпящий вздора, а также не отличающийся словоохотливостью, терпением и большим вкусом. Все, что ему надо, - это чтобы его оставили в покое, и он мог спокойно выполнять то, чем занимается на протяжении вот уже более двадцати лет, - свою работу.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТДРежиссёр
Том
Дей
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Рене
Руссо
- РХАктриса
Рэйчел
Харрис
- ЗФАктёр
Зайд
Фарид
- АБАктриса
Алекс
Борштейн
- ХМАктриса
Холли
Мэндел
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- НСАктёр
Нестор
Серрано
- ТКАктёр
Т.Дж.
Кросс
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- ХССценарист
Хорхе
Саралеги
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- ХСПродюсер
Хорхе
Саралеги
- Продюсер
Брюс
Берман
- ЧДПродюсер
Чаннинг
Дунги
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ТБАктриса дубляжа
Татьяна
Божок
- ВГАктёр дубляжа
Валентин
Голубенко
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- БВМонтажёр
Билли
Вебер
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри