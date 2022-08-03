Шоу начинается
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Шоу начинается

Шоу начинается (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.92002, Showtime
Боевик, Комедия91 мин18+

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О фильме

Детектив департамента полиции Лос-Анджелеса Митч Престон - человек, не терпящий вздора, а также не отличающийся словоохотливостью, терпением и большим вкусом. Все, что ему надо, - это чтобы его оставили в покое, и он мог спокойно выполнять то, чем занимается на протяжении вот уже более двадцати лет, - свою работу.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шоу начинается»