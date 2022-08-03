Детектив департамента полиции Лос-Анджелеса Митч Престон - человек, не терпящий вздора, а также не отличающийся словоохотливостью, терпением и большим вкусом. Все, что ему надо, - это чтобы его оставили в покое, и он мог спокойно выполнять то, чем занимается на протяжении вот уже более двадцати лет, - свою работу.

