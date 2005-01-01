Шесть демонов Эмили Роуз (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году сеанс изгнания дьявола из молодой девушки закончился ее смертью. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. В поиске справедливости священник изучает историю появления на земле демона, погубившего девушку, и пытается доказать в суде факт существования потусторонних сил и их способность вмешиваться в жизнь людей…



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