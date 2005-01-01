Шесть демонов Эмили Роуз (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.82005, The Exorcism of Emily Rose
Ужасы115 мин18+
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Сюжет
Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году сеанс изгнания дьявола из молодой девушки закончился ее смертью. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. В поиске справедливости священник изучает историю появления на земле демона, погубившего девушку, и пытается доказать в суде факт существования потусторонних сил и их способность вмешиваться в жизнь людей…
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Дерриксон
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Том
Уилкинсон
- КСАктёр
Кэмпбелл
Скотт
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- Актёр
Колм
Фиор
- ДКАктёр
Джошуа
Клоуз
- КУАктёр
Кеннет
Уэлш
- ДФАктёр
Дункан
Фрайзер
- ДБАктёр
ДжейАр
Борн
- МБАктриса
Мэри
Бет Хёрт
- Сценарист
Скотт
Дерриксон
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розе�нберг
- ЛЛАктриса дубляжа
Лариса
Луппиан
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Матвеев
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Кристоф�ер
Янг