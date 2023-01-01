Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Знакомство. Кровавая надпись
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Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Знакомство. Кровавая надпись

Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Знакомство. Кровавая надпись (фильм, 1969) смотреть онлайн

9.91969, Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Знакомство. Кровавая надпись
Криминал, Советские133 мин12+

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Сюжет

Молодой доктор по фамилии Ватсон поселяется в маленьком домике на Бейкер-стрит. Его хозяйка — милая старушка миссис Хадсон. Также там имеется сосед — некий мистер Шерлок Холмс. Это непонятная и таинственная личность — к нему в гости приходят оборванцы и бандиты, а иногда полицейские и лорды. Кто же он?

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Знакомство. Кровавая надпись»

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