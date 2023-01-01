Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Знакомство. Кровавая надпись (фильм, 1969) смотреть онлайн
9.91969, Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Знакомство. Кровавая надпись
Криминал, Советские133 мин12+
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Сюжет
Молодой доктор по фамилии Ватсон поселяется в маленьком домике на Бейкер-стрит. Его хозяйка — милая старушка миссис Хадсон. Также там имеется сосед — некий мистер Шерлок Холмс. Это непонятная и таинственная личность — к нему в гости приходят оборванцы и бандиты, а иногда полицейские и лорды. Кто же он?
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Информация
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- МСАктриса
Мария
Соломина
- ГБАктёр
Геннадий
Богачёв
- ФОАктёр
Федор
Одиноков
- ЮДСценарист
Юлий
Дунский
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич