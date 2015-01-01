Шеф Адам Джонс (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.92015, Burnt
Драмы, Комедии96 мин18+
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Сюжет
В центре сюжета — история некогда знаменитого шеф-повара, который теряет собственный ресторан в Париже, пониженный в рейтинге до унизительных двух звезд. Решив не сдаваться, он вновь собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан и надеется получить три звезды.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДУРежиссёр
Джон
Уэллс
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актёр
Омар
Си
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актёр
Риккардо
Скамарчо
- Актриса
Ума
Турман
- Актриса
Эмма
Томпсон
- СКАктёр
Сэм
Кили
- Актёр
Генри
Гудман
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- Сценарист
Стивен
Найт
- МКСценарист
Майкл
Калеснико
- Продюсер
Стейси
Шер
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- ДУПродюсер
Джон
Уэллс
- ДГПродюсер
Дэвид
Глассер
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Плахов
- ЛПХудожница
Лин
Паоло
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- НММонтажёр
Ник
Мур
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен