Шеф Адам Джонс
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Шеф Адам Джонс

Шеф Адам Джонс (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Burnt
Драмы, Комедии96 мин18+

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Сюжет

В центре сюжета — история некогда знаменитого шеф-повара, который теряет собственный ресторан в Париже, пониженный в рейтинге до унизительных двух звезд. Решив не сдаваться, он вновь собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан и надеется получить три звезды.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шеф Адам Джонс»

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