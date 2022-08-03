Шанхайские рыцари (фильм, 2003) смотреть онлайн
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О фильме
Джеки Чан и Оуэн Уилсон снова вместе в масштабном продолжении приключенческой комедии «Шанхайский полдень». Шериф Чон Ван строит карьеру на Диком Западе, с удивлением наблюдая, как популярность его недавнего товарища Роя О’Бэннона растет на волне продаж бульварных романов по мотивам их совместных приключений. В них Ван выставлен забавным напарником главного героя Роя, тогда как на практике все было с точностью наоборот. Тем временем в Китае британский лорд Рэтбоун убивает отца Вана, хранителя Имперской печати, и похищает заветный артефакт. Вместе с сообщником, китайцем Ву Чоу, они планируют использовать силу Печати, чтобы захватить власть в своих странах. Теперь Рою, Чону, а также его сестре Лин предстоит объединить усилия и отправиться в Лондон, чтобы остановить злодеев. За их путешествием можно следить, если смотреть в хорошем качестве онлайн фильм «Шанхайские рыцари» (2003) на Wink.
СтранаСША, Гонконг
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Добкин
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- ТФАктёр
Том
Фишер
- ФВАктриса
Фэнн
Вон
- ОКАктёр
Оливер
Коттон
- ЭКАктриса
Элисон
Кинг
- КГАктёр
Константин
Грегори
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- СОПродюсер
Стефани
Остин
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Бызгу
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ДМХудожник
Джиллз
Мастерс
- ЯСХудожник
Яромир
Сварч
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ПЯХудожник
Питер
Янг
- МКМонтажёр
Малкольм
Кэмпбелл
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман