Джеки Чан и Оуэн Уилсон снова вместе в масштабном продолжении приключенческой комедии «Шанхайский полдень». Шериф Чон Ван строит карьеру на Диком Западе, с удивлением наблюдая, как популярность его недавнего товарища Роя О’Бэннона растет на волне продаж бульварных романов по мотивам их совместных приключений. В них Ван выставлен забавным напарником главного героя Роя, тогда как на практике все было с точностью наоборот. Тем временем в Китае британский лорд Рэтбоун убивает отца Вана, хранителя Имперской печати, и похищает заветный артефакт. Вместе с сообщником, китайцем Ву Чоу, они планируют использовать силу Печати, чтобы захватить власть в своих странах. Теперь Рою, Чону, а также его сестре Лин предстоит объединить усилия и отправиться в Лондон, чтобы остановить злодеев. За их путешествием можно следить, если смотреть в хорошем качестве онлайн фильм «Шанхайские рыцари» (2003) на Wink.

