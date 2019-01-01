Шафт
Wink
Фильмы
Шафт

Шафт (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Shaft
Боевики, Комедии106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Детектив Джон Шафт привык решать свои проблемы сам, как правило – с помощью оружия. Его методы максимально далеки от гуманизма – это у него от отца, детектива Джона Шафта-старшего. А вот специалист ФБР по кибербезопасности Джон Шафт-третий совсем не такой, он – дитя нового времени. И всe же славному семейству придeтся поработать в команде.

Шафт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шафт»

Всё