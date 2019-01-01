Шафт (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Детектив Джон Шафт привык решать свои проблемы сам, как правило – с помощью оружия. Его методы максимально далеки от гуманизма – это у него от отца, детектива Джона Шафта-старшего. А вот специалист ФБР по кибербезопасности Джон Шафт-третий совсем не такой, он – дитя нового времени. И всe же сла�вному семейству придeтся поработать в команде.



Шафт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.