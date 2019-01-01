Шафт (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.82019, Shaft
Боевики, Комедии106 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Детектив Джон Шафт привык решать свои проблемы сам, как правило – с помощью оружия. Его методы максимально далеки от гуманизма – это у него от отца, детектива Джона Шафта-старшего. А вот специалист ФБР по кибербезопасности Джон Шафт-третий совсем не такой, он – дитя нового времени. И всe же сла�вному семейству придeтся поработать в команде.
Шафт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ТСРежиссёр
Тим
Стори
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Джесси
Ашер
- РРАктёр
Ричард
Раундтри
- Актриса
Реджина
Холл
- Актриса
Александра
Шипп
- МЛАктёр
Мэтт
Лауриа
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ММАктёр
Метод
Мэн
- ИДАктёр
Исаак
Де Банколе
- ЭДАктёр
Эван
Джогиа
- КБСценарист
Кенья
Беррис
- ЭТСценарист
Эрнест
Тайдимен
- КБПродюсер
Кенья
Беррис
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- СОХудожница
Сьюзэн
Огу
- МПХудожница
Мисси
Паркер
- ЛБОператор
Ларри
Блэнфорд
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц