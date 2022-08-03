Сердцеедки
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Сердцеедки

Сердцеедки (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.22001, Heartbreakers
Мелодрама, Комедия118 мин18+

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О фильме

Пейдж Коннерс и Макс — сногсшибательные мошенницы, которые сделали своими жертвами уже множество состоятельных мужчин. Они женятся на Макс, но уже после первой брачной ночи время с ними проводит ее подруга Пейдж. Жертвами хитроумных манипуляций главных героинь становятся владельцы казино, банкиры, продавцы автотранспорта и другие обеспеченные мужчины, которые готовые избежать любого, даже самого небольшого скандала вокруг своей персоны.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердцеедки»