Сердцеедки (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.22001, Heartbreakers
Мелодрама, Комедия118 мин18+
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О фильме
Пейдж Коннерс и Макс — сногсшибательные мошенницы, которые сделали своими жертвами уже множество состоятельных мужчин. Они женятся на Макс, но уже после первой брачной ночи время с ними проводит ее подруга Пейдж. Жертвами хитроумных манипуляций главных героинь становятся владельцы казино, банкиры, продавцы автотранспорта и другие обеспеченные мужчины, которые готовые избежать любого, даже самого небольшого скандала вокруг своей персоны.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Миркин
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- Актёр
Джин
Хэкмен
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Джейсон
Ли
- ЭБАктриса
Энн
Бэнкрофт
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- НДАктриса
Нора
Данн
- Актёр
Хулио
Оскар Мечосо
- РДАктёр
Рики
Джей
- РДСценарист
Роберт
Данн
- ПГСценарист
Пол
Гюэ
- СМСценарист
Стефен
Мазур
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ИОПродюсер
Ирвинг
Онг
- ХРПродюсер
Хадил
Реда
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- ДСОператор
Дин
Семлер
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни