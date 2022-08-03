Пейдж Коннерс и Макс — сногсшибательные мошенницы, которые сделали своими жертвами уже множество состоятельных мужчин. Они женятся на Макс, но уже после первой брачной ночи время с ними проводит ее подруга Пейдж. Жертвами хитроумных манипуляций главных героинь становятся владельцы казино, банкиры, продавцы автотранспорта и другие обеспеченные мужчины, которые готовые избежать любого, даже самого небольшого скандала вокруг своей персоны.

