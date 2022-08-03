Сердца в Атлантиде
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Сердца в Атлантиде

Сердца в Атлантиде (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Hearts in Atlantis
Драма96 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает нам историю Бобби Гарфилда, 11-летнего мальчика, который познаeт жизнь в Коннектикуте шестидесятых. Бобби дружит с Тэдом Брутиганом, мужчиной, который снимает комнату в его доме. Их дружба через некоторое время перерастает в отношения отца и сына. Несмотря на это, Тэд скоро начинает понимать, что он наделeн особым психическим даром…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердца в Атлантиде»