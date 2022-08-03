Сердца в Атлантиде (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Hearts in Atlantis
Драма96 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает нам историю Бобби Гарфилда, 11-летнего мальчика, который познаeт жизнь в Коннектикуте шестидесятых. Бобби дружит с Тэдом Брутиганом, мужчиной, который снимает комнату в его доме. Их дружба через некоторое время перерастает в отношения отца и сына. Несмотря на это, Тэд скоро начинает понимать, что он наделeн особым психическим даром…
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СХРежиссёр
Скотт
Хикс
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актриса
Мика
Бурем
- Актёр
Дэвид
Морс
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ТБАктёр
Том
Бауэр
- СУАктриса
Селия
Уэстон
- АЛАктёр
Адам
ЛеФевр
- УРАктёр
Уилл
Ротхаар
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- Сценарист
Стивен
Кинг
- КХПродюсер
Керри
Хейсен
- Продюсер
Брюс
Берман
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ПСОператор
Пётр
Собоциньский
- Композитор
Майкл
Дэнна