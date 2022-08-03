Семья по-быстрому (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.32018, Instant Family
Драма, Семейный113 мин18+
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О фильме
Супруги Пит и Элли долго шли к успеху в бизнесе и забыли обзавестись потомством. После ссоры с сестрой Элли убеждает мужа взять ребенка из приюта, но к понравившейся героям девочке-подростку прилагаются младшие брат и сестра. Так Пит и Элли в одночасье становятся многодетными родителями.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Шон
Андерс
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актриса
Изабела
Мерсед
- ГЭАктёр
Густаво
Эскобар
- ДГАктриса
Джулианна
Гамис
- Актриса
Октавия
Спенсер
- ТНАктриса
Тиг
Нотаро
- ТСАктёр
Том
Сегура
- ЭРАктриса
Эллин
Рэйчел
- Сценарист
Шон
Андерс
- ДМСценарист
Джон
Моррис
- Продюсер
Шон
Андерс
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- ЭКПродюсер
Эрик
Киссак
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- ЛЛХудожница
Лиза
Ловас
- БЕМонтажёр
Брэд
Е. Уилхайт
- БПОператор
Бретт
Павлак
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс