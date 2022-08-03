Семья по-быстрому
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Семья по-быстрому

Семья по-быстрому (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.32018, Instant Family
Драма, Семейный113 мин18+

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О фильме

Супруги Пит и Элли долго шли к успеху в бизнесе и забыли обзавестись потомством. После ссоры с сестрой Элли убеждает мужа взять ребенка из приюта, но к понравившейся героям девочке-подростку прилагаются младшие брат и сестра. Так Пит и Элли в одночасье становятся многодетными родителями.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семья по-быстрому»