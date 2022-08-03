Семья по-быстрому (фильм, 2018) смотреть онлайн

Супруги Пит и Элли долго шли к успеху в бизнесе и забыли обзавестись потомством. После ссоры с сестрой Элли убеждает мужа взять ребенка из приюта, но к понравившейся героям девочке-подростку прилагаются младшие брат и сестра. Так Пит и Элли в одночасье становятся многодетными родителями.

