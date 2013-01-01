Семейка Крудс (фильм, 2013) смотреть онлайн

Не выходи из пещеры, не совершай ошибку. Приключенческая комедия «Семейка Крудс» — мультфильм студии DreamWorks о первобытном клане, который боится всего нового, но тем не менее оказывается в центре увлекательного приключения.



Глава семейства Груг убежден: чтобы выжить, нужно держаться подальше от перемен и оставаться в родной пещере. Его дочь Ипп — полная противоположность: девушка жаждет свободы, света и чего-то большего. Когда дом уничтожает землетрясение, Крудсам приходится отправиться в путь через опасный, но удивительно красивый мир. По дороге они встречают юношу по имени Гай, у которого в голове масса свежих идей, а собой — куча полезных штук — например, огонь.



Яркий, веселый и трогательный мультфильм о взрослении, семейных ценностях и силе перемен. Смотреть «Семейка Крудс» стоит всем, кто верит, что даже невероятно упрямый пещерный папа способен измениться.



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