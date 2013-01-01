Семейка Крудс (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Не выходи из пещеры, не совершай ошибку. Приключенческая комедия «Семейка Крудс» — мультфильм студии DreamWorks о первобытном клане, который боится всего нового, но тем не менее оказывается в центре увлекательного приключения.
Глава семейства Груг убежден: чтобы выжить, нужно держаться подальше от перемен и оставаться в родной пещере. Его дочь Ипп — полная противоположность: девушка жаждет свободы, света и чего-то большего. Когда дом уничтожает землетрясение, Крудсам приходится отправиться в путь через опасный, но удивительно красивый мир. По дороге они встречают юношу по имени Гай, у которого в голове масса свежих идей, а собой — куча полезных штук — например, огонь.
Яркий, веселый и трогательный мультфильм о взрослении, семейных ценностях и силе перемен. Смотреть «Семейка Крудс» стоит всем, кто верит, что даже невероятно упрямый пещерный папа способен измениться.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- КдРежиссёр
Кирк
де Микко
- КСРежиссёр
Крис
Сандерс
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актриса
Клорис
Личмен
- КДАктёр
Кларк
Дьюк
- КСАктёр
Крис
Сандерс
- РТАктёр
Рэнди
Том
- КССценарист
Крис
Сандерс
- КдСценарист
Кирк
де Микко
- ДКСценарист
Джон
Клиз
- КБПродюсер
Кристин
Белсон
- Продюсер
Джейн
Хартвелл
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Назаров
- Актриса дубляжа
Нюша
Шурочкина
- Актёр дубляжа
Егор
Дружинин
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- Актриса дубляжа
Александра
Назарова
- ДЛХудожник
Доминик
Луи
- ШМХудожник
Шон
Маллен
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри