Семь ужинов (фильм, 2019) смотреть онлайн

У супругов Славских семейный кризис — ворох взаимных претензий вот-вот обернется разводом. Но Женя не готов так просто потерять свою Алeну и придумывает собственную методику восстановления отношений за семь вечеров. Всю неделю герои будут ужинать в разных обстоятельствах. Сработает ли это?

