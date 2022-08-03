Семь ужинов (фильм, 2019) смотреть онлайн

Семь ужинов
Комедия86 мин12+

О фильме

У супругов Славских семейный кризис — ворох взаимных претензий вот-вот обернется разводом. Но Женя не готов так просто потерять свою Алeну и придумывает собственную методику восстановления отношений за семь вечеров. Всю неделю герои будут ужинать в разных обстоятельствах. Сработает ли это?

