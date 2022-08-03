Семь ужинов (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Семь ужинов
Комедия86 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
У супругов Славских семейный кризис — ворох взаимных претензий вот-вот обернется разводом. Но Женя не готов так просто потерять свою Алeну и придумывает собственную методику восстановления отношений за семь вечеров. Всю неделю герои будут ужинать в разных обстоятельствах. Сработает ли это?
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Роман
Курцын
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Петар
Зекавица
- Актриса
Анастасия
Уколова
- ВГАктриса
Вера
Гурьева
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Владимир
Стержаков
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- АЗСценарист
Алексей
Зюзин
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- АМПродюсер
Артем
Михаенкин
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- Монтажёр
Алексей
Слепов
- АМКомпозитор
Артем
Михаенкин