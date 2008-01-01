Секс в большом городе
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Секс в большом городе

Секс в большом городе (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Sex and the City
Драмы, Мелодрамы139 мин18+

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Сюжет

Кэрри, наконец-то, уговорила «мистера Бига» на женитьбу, Миранда решает проблемы с изменником-мужем, Шарлотта забеременела, а Саманта опять закрутила роман с молоденьким манекенщиком. Единственное, что осталось в их жизни неизменным, так это их женская дружба, которая с годами лишь только крепнет.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секс в большом городе»

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