Секс в большом городе (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, Sex and the City
Драмы, Мелодрамы139 мин18+
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Сюжет
Кэрри, наконец-то, уговорила «мистера Бига» на женитьбу, Миранда решает проблемы с изменником-мужем, Шарлотта забеременела, а Саманта опять закрутила роман с молоденьким манекенщиком. Единственное, что осталось в их жизни неизменным, так это их женская дружба, которая с годами лишь только кре�пнет.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Кинг
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актриса
Ким
Кэтролл
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актриса
Кэндис
Берген
- Актриса
Дженнифер
Хадсон
- ДЭАктёр
Дэвид
Эйгенберг
- ЭХАктёр
Эван
Хэндлер
- ДЛАктёр
Джейсон
Льюис
- МПСценарист
Майкл
Патрик Кинг
- ДССценарист
Даррен
Стар
- КБСценарист
Кендес
Бушнелл
- Продюсер
Ричард
Бренер
- КЭПродюсер
Кэтрин
Энн Басби
- ЭМПродюсер
Эрик
М. Сайферс
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ПФХудожница
Патриша
Филд
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман