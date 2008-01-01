Секс в большом городе (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Кэрри, наконец-то, уговорила «мистера Бига» на женитьбу, Миранда решает проблемы с изменником-мужем, Шарлотта забеременела, а Саманта опять закрутила роман с молоденьким манекенщиком. Единственное, что осталось в их жизни неизменным, так это их женская дружба, которая с годами лишь только кре�пнет.



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