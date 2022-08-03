Седьмой сын
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Седьмой сын

Седьмой сын (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Seventh Son
Фэнтези, Приключения97 мин18+

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О фильме

Фильм основан на книге «Ученик ведьмака» о юном Томе Уорде, постигающем такое непростое ремесло, как борьба с нечистой силой. Ведь только седьмой сын седьмого сына может стать ведьмаком, но еще нужно пройти немало тренировок и обучений, т.к. главное для ведьмака – это его ум.

Страна
Китай, Великобритания, США, Канада
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Седьмой сын»