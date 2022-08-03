Фильм основан на книге «Ученик ведьмака» о юном Томе Уорде, постигающем такое непростое ремесло, как борьба с нечистой силой. Ведь только седьмой сын седьмого сына может стать ведьмаком, но еще нужно пройти немало тренировок и обучений, т.к. главное для ведьмака – это его ум.

