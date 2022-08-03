Седьмой сын (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.82014, Seventh Son
Фэнтези, Приключения97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм основан на книге «Ученик ведьмака» о юном Томе Уорде, постигающем такое непростое ремесло, как борьба с нечистой силой. Ведь только седьмой сын седьмого сына может стать ведьмаком, но еще нужно пройти немало тренировок и обучений, т.к. главное для ведьмака – это его ум.
СтранаКитай, Великобритания, США, Канада
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Бодров
- ББАктёр
Бен
Барнс
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актриса
Антье
Трауэ
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ДДАктёр
Джон
ДеСантис
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ДПАктёр
Джерард
Планкет
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ливитт
- Сценарист
Стивен
Найт
- МГСценарист
Мэтт
Гринберг
- МКПродюсер
Мартин
Коэн
- ЛФПродюсер
Луис
Феррара
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ФКХудожник
Федерико
Костантини
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ДХХудожник
Даг
Хардвик
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами