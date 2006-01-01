Сделка с дьяволом (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Четыре подростка, принадлежащих к древней касте людей, обладающих сверхъестественными способностями, должны остановить зло, которое они сами когда-то выпустили на волю. Но, чтобы успешно справиться со своей миссией, им необходимо научиться доверять друг другу.



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