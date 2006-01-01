Сделка с дьяволом (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.52006, The Covenant
Ужасы, Приключения93 мин18+
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Сюжет
Четыре подростка, принадлежащих к древней касте людей, обладающих сверхъестественными способностями, должны остановить зло, которое они сами когда-то выпустили на волю. Но, чтобы успешно справиться со своей миссией, им необходимо научиться доверять друг другу.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- Актёр
Стивен
Стрейт
- ЛРАктриса
Лаура
Рэмси
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Тейлор
Китч
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- ТХАктёр
Тоби
Хемингуэй
- Актриса
Джессика
Лукас
- КШАктёр
Кайл
Шмид
- Актриса
Венди
Крюсон
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ДКСценарист
Дж.С.
Кардоне
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- ДКПродюсер
Дж.С.
Кардоне
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЭНХудожница
Эйприл
Напье
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- ПГОператор
Пьер
Гилл