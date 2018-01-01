Wink
Счастливый маршрут
Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливый маршрут»

Режиссёры

Виктория Держицкая

Режиссёр

Актёры

Глафира Тарханова

АктрисаЖеня
Кирилл Жандаров

АктёрМихаил
Петр Баранчеев

АктёрКонстантин
Ольга Стрелецкая

АктрисаНастя
Анна Шерлинг

АктрисаИрина
Максим Сапрыкин

АктёрАндрей
Алиса Майорова

АктрисаМаша
Людмила Гаврилова

Актрисатётя Зина
Ольга Сташкевич

АктрисаЮля
Александр Чернявский

АктёрВасилий Алексеевич

Сценаристы

Кирилл Олюшкин

Сценарист
Катя Шагалова

Сценарист
Марина Шихалеева

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Продюсер
Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер

Монтажёры

Михаил Баруздин

Монтажёр

Операторы

Егор Суровцев

Оператор

Композиторы

Максим Иваненко

Композитор