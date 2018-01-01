Wink
Фильмы
Счастливые дни
Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливые дни»

Режиссёры

Алексей Балабанов

Режиссёр

Актёры

Виктор Сухоруков

АктёрОн
Анжелика Неволина

Актрисадевушка
Евгений Меркурьев

Актёрмужик с осликом
Георгий Тейх

Актёротец слепого
Николай Лавров

АктёрСергей Сергеевич Сысоев
Наталья Илюхина

Актриса'Татарка'
Ричард Богуцкий

Актёр
Геннадий Богданов

Актёр
Артем Исаков

Актёрсын Ивана Ивановича
Аркадий Шароградский

Актёрначальник прачечной
Алексей Оленников

Актёр
Милена Тонтегоде

Актрисажена Сергея Сергеевича
Татьяна Степанова

Актрисамедсестра
Марина Юрасова

Актрисахозяйка квартиры
Любовь Тищенко

Актрисахозяйка квартиры
Сергей Кашеваров

Актёр

Сценаристы

Алексей Балабанов

Сценарист
Сэмюэл Беккет

Samuel Beckett
Сценарист

Продюсеры

Геннадий Петелин

Продюсер
Раиса Проскурякова

Продюсер
Алексей Герман

Продюсер

Монтажёры

Раиса Изаксон

Монтажёр

Операторы

Сергей Астахов

Оператор