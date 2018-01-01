Фильм Счастливые дни

О фильме
По безлюдным улицам Петербурга одиноко бредет Он - человек без имени, прошлого, друзей. Редкие люди, с которыми пересекается герой, называют его по-разному: Сергеем Сергеевичем, Петром, Борей. Всем что-то нужно от него, а он всего лишь хочет найти себе место, где можно просто жить. Но эта цель оказывается недостижимой.
Счастливые дни покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- АНАктриса
Анжелика
Неволина
- ЕМАктёр
Евгений
Меркурьев
- ГТАктёр
Георгий
Тейх
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- НИАктриса
Наталья
Илюхина
- РБАктёр
Ричард
Богуцкий
- ГБАктёр
Геннадий
Богданов
- АИАктёр
Артем
Исаков
- АШАктёр
Аркадий
Шароградский
- АОАктёр
Алексей
Оленников
- МТАктриса
Милена
Тонтегоде
- ТСАктриса
Татьяна
Степанова
- МЮАктриса
Марина
Юрасова
- ЛТАктриса
Любовь
Тищенко
- СКАктёр
Сергей
Кашеваров
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- СБСценарист
Сэмюэл
Беккет
- ГППродюсер
Геннадий
Петелин
- РППродюсер
Раиса
Проскурякова
- Продюсер
Алексей
Герман
- РИМонтажёр
Раиса
Изаксон
- САОператор
Сергей
Астахов