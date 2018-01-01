Фильм Счастливые дни

По безлюдным улицам Петербурга одиноко бредет Он - человек без имени, прошлого, друзей. Редкие люди, с которыми пересекается герой, называют его по-разному: Сергеем Сергеевичем, Петром, Борей. Всем что-то нужно от него, а он всего лишь хочет найти себе место, где можно просто жить. Но эта цель оказывается недостижимой.



