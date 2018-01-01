Фильм Счастливые дни

Счастливые дни
1991, Счастливые дни
Драма16+
О фильме

По безлюдным улицам Петербурга одиноко бредет Он - человек без имени, прошлого, друзей. Редкие люди, с которыми пересекается герой, называют его по-разному: Сергеем Сергеевичем, Петром, Борей. Всем что-то нужно от него, а он всего лишь хочет найти себе место, где можно просто жить. Но эта цель оказывается недостижимой.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливые дни»