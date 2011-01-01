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Самоубийцы

Самоубийцы (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Самоубийцы
Комедии89 мин18+

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Сюжет

Комедия о головокружительных приключениях трех друзей — Алексея, Толика и Марины, которые решили свести счеты с жизнью. Собрав вокруг себя неприкаянных единомышленников, новые друзья решают напоследок исполнить по последнему желанию друг друга. Это, на первый взгляд, безобидное решение превращает жизнь героев в непрерывный калейдоскоп феерических событий.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самоубийцы»

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