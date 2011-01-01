Самоубийцы (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Самоубийцы
Комедии89 мин18+
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Сюжет
Комедия о головокружительных приключениях трех друзей — Алексея, Толика и Марины, которые решили свести счеты с жизнью. Собрав вокруг себя неприкаянных единомышленников, новые друзья решают напоследок исполнить по последнему желанию друг друга. Это, на первый взгляд, безобидное решение пре�вращает жизнь героев в непрерывный калейдоскоп феерических событий.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЕБРежиссёр
Егор
Баранов
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Вилле
Хаапасало
- ДЛАктёр
Данил
Лавренов
- ОЛАктёр
Олег
Лабозин
- ТШАктриса
Татьяна
Швыдкова
- Актёр
Виктор
Супрун
- КБАктриса
Камилла
Боргезани
- ДБАктриса
Дарья
Балабанова
- ЮПСценарист
Юрий
Патренин
- ЕБСценарист
Егор
Баранов
- АССценарист
Александр
Стрижено�в
- ЛКПродюсер
Любовь
Калинская
- АСПродюсер
Александр
Стриженов
- ГМПродюсер
Геннадий
Меркулов
- ВАПродюсер
Виктор
Алисов
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- Оператор
Юрий
Коробейников
- Композитор
Леонид
Бурлаков