Самоубийцы (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия о головокружительных приключениях трех друзей — Алексея, Толика и Марины, которые решили свести счеты с жизнью. Собрав вокруг себя неприкаянных единомышленников, новые друзья решают напоследок исполнить по последнему желанию друг друга. Это, на первый взгляд, безобидное решение пре�вращает жизнь героев в непрерывный калейдоскоп феерических событий.



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