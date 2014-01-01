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С 8 марта, мужчины!

С 8 марта, мужчины! (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, С 8 марта, мужчины!
Мелодрамы98 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Анна Беркутова — блондинка в броне из мини-юбки и глубокого декольте. Она ведет важный проект в Сколково и собирается замуж за богатого иностранца. Но в день ее рождения, 8 марта, судьба меняется: Аню бросает жених, ее проект крадут из Сколково, а сама она начинает слышать мысли мужчин.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С 8 марта, мужчины!»

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