С 8 марта, мужчины! (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, С 8 марта, мужчины!
Мелодрамы98 мин12+
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Сюжет
Анна Беркутова — блондинка в броне из мини-юбки и глубокого декольте. Она ведет важный проект в Сколково и собирается замуж за богатого иностранца. Но в день ее рождения, 8 марта, судьба меняется: Аню бросает жених, ее проект крадут из Сколково, а сама она начинает слышать мысли мужчин.
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Информация
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- Актриса
Мария
Берсенева
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Михаил
Башкатов
- Актриса
Вера
Алентова
- КЛАктёр
Константин
Лавиш
- КБАктриса
Ксения
Бородина
- Актёр
Владислав
Лисовец
- СНАктёр
Стивен
Нельсон
- АКАктёр
Алексей
Климушкин
- АКСценарист
Анна
Крутова
- АКПродюсер
Анна
Крутова
- РСПродюсер
Равиль
Сафиуллин
- ОСПродюсер
Олег
Сильванович
- ЮБПродюсер
Юрий
Бунин
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько