Руки-ноги за любовь
Wink
Фильмы
Руки-ноги за любовь

Руки-ноги за любовь (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.12010, Burke and Hare
Триллер, Комедия87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Черная комедия, действие которой происходит в 19 веке, поведает нам историю двух грабителей могил, которые находят для себя прибыль в похищении трупов и доставке их в Эдинбургскую военно-медицинскую школу…

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Исторический, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Руки-ноги за любовь»