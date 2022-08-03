Руки-ноги за любовь (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.12010, Burke and Hare
Триллер, Комедия87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Черная комедия, действие которой происходит в 19 веке, поведает нам историю двух грабителей могил, которые находят для себя прибыль в похищении трупов и доставке их в Эдинбургскую военно-медицинскую школу…
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Исторический, Криминал, Триллер
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Джон
Лэндис
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Энди
Серкис
- Актриса
Айла
Фишер
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актриса
Джессика
Хайнс
- ББАктёр
Билл
Бэйли
- Актёр
Тим
Карри
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- ПЭСценарист
Пирс
Эшуорт
- НМСценарист
Ник
Муркрофт
- БТПродюсер
Барнеби
Томпсон
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НДХудожник
Ник
Дент
- ДНХудожница
Дебора
Нэдулмэн
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ДТКомпозитор
Джоби
Тэлбот