Руки-ноги за любовь
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Руки-ноги за любовь

Руки-ноги за любовь (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Burke and Hare
Триллер, Криминал86 мин18+

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О фильме

Черная комедия, действие которой происходит в 19 веке, поведает нам историю двух грабителей могил, которые находят для себя прибыль в похищении трупов и доставке их в Эдинбургскую военно-медицинскую школу…

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Исторический, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Руки-ноги за любовь»