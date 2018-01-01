Актёры и съёмочная группа фильма «Ромео и Джульетта»

WinkФильмыРомео и ДжульеттаАктёры и съёмочная группа фильма «Ромео и Джульетта»
Режиссёры
Актёры
АктёрRomeo
Дуглас БутDouglas Booth
АктрисаJuliet
Хейли СтайнфелдHailee Steinfeld
АктёрLord Capulet
Дэмиэн ЛьюисDamian Lewis
АктёрBenvolio
Коди Смит-МакфиKodi Smit-McPhee
АктёрTybalt
Эд ВествикEd Westwick
АктёрFriar Laurence
Пол ДжаматтиPaul Giamatti
АктёрLord Montague
Томас АранаTomas Arana
АктрисаLady Capulet
Наташа МакэлхоунNatascha McElhone
АктёрPrince of Verona
Стеллан СкарсгардStellan Skarsgård
АктрисаNurse