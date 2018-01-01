Wink
Фильмы
Ромео и Джульетта
Актёры и съёмочная группа фильма «Ромео и Джульетта»

Режиссёры

Карло Карлеи

Carlo Carlei
Режиссёр

Актёры

Дуглас Бут

Douglas Booth
АктёрRomeo
Хейли Стайнфелд

Hailee Steinfeld
АктрисаJuliet
Дэмиэн Льюис

Damian Lewis
АктёрLord Capulet
Коди Смит-Макфи

Kodi Smit-McPhee
АктёрBenvolio
Эд Вествик

Ed Westwick
АктёрTybalt
Пол Джаматти

Paul Giamatti
АктёрFriar Laurence
Томас Арана

Tomas Arana
АктёрLord Montague
Наташа Макэлхоун

Natascha McElhone
АктрисаLady Capulet
Стеллан Скарсгард

Stellan Skarsgård
АктёрPrince of Verona
Лесли Мэнвилл

Lesley Manville
АктрисаNurse

Сценаристы

Джулиан Феллоуз

Julian Fellowes
Сценарист
Уильям Шекспир

William Shakespeare
Сценарист

Продюсеры

Саймон Босанкет

Simon Bosanquet
Продюсер
Лоуренс Элман

Lawrence Elman
Продюсер
Джулиан Феллоуз

Julian Fellowes
Продюсер

Актёры дубляжа

Филипп Бледный

Актёр дубляжа
Елизавета Арзамасова

Актриса дубляжа
Анатолий Белый

Актёр дубляжа
Александр Горчилин

Актёр дубляжа
Артур Бесчастный

Актёр дубляжа

Художники

Карло Поджоли

Carlo Poggioli
Художник
Кристина Онори

Cristina Onori
Художница

Монтажёры

Питер Хонесс

Peter Honess
Монтажёр

Операторы

Дэвид Тэттерсолл

David Tattersall
Оператор