Ромео и Джульетта (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Romeo and Juliet
Драма, Мелодрама113 мин18+
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О фильме
Современная экранизация шекспировской трагедии. Две влиятельные семьи из Вероны ведут вековую вражду, но однажды юноша и девушка из воюющих кланов влюбляются друг в друга. Ромео и Джульетта оказываются в центре междоусобных боев, и их судьба грозит стать самой печальной повестью на свете.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Карло
Карлеи
- Актёр
Дуглас
Бут
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- Актёр
Эд
Вествик
- Актёр
Пол
Джаматти
- ТААктёр
Томас
Арана
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- СБПродюсер
Саймон
Босанкет
- ЛЭПродюсер
Лоуренс
Элман
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- Актриса дубляжа
Елизавета
Арзамасова
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- Актёр дубляжа
Александр
Горчилин
- АБАктёр дубляжа
Артур
Бесчастный
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- КОХудожница
Кристина
Онори
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл