Ромео и Джульетта (фильм, 2013) смотреть онлайн

Современная экранизация шекспировской трагедии. Две влиятельные семьи из Вероны ведут вековую вражду, но однажды юноша и девушка из воюющих кланов влюбляются друг в друга. Ромео и Джульетта оказываются в центре междоусобных боев, и их судьба грозит стать самой печальной повестью на свете.

