Ромео и Джульетта
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Ромео и Джульетта

Ромео и Джульетта (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Romeo and Juliet
Драма, Мелодрама113 мин18+

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О фильме

Современная экранизация шекспировской трагедии. Две влиятельные семьи из Вероны ведут вековую вражду, но однажды юноша и девушка из воюющих кланов влюбляются друг в друга. Ромео и Джульетта оказываются в центре междоусобных боев, и их судьба грозит стать самой печальной повестью на свете.

Страна
Великобритания, США, Италия, Швейцария
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ромео и Джульетта»