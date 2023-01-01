Ромео + Джульетта (фильм, 1996) смотреть онлайн
9.41996, Romeo + Juliet
Драмы, Мелодрамы115 мин12+
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Сюжет
Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских кланов превратились в мафиозные, битвы на мечах теперь заменены уличными перестрелками.
Времена меняются, люди меняются, жизнь меняется, а истинная любовь — вечна.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Баз
Лурман
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- КДАктриса
Клэр
Дэйнс
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Хэролд
Перрино
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- Актриса
Кристина
Пиклз
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- Актриса
Дайан
Венора
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- ВКАктёр
Вонди
Кёртис-Холл
- КПСценарист
Крэйг
Пирс
- Сценарист
Баз
Лурман
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- Продюсер
Баз
Лурман
- ГМПродюсер
Габриэлла
Мартинелли
- ДБПродюсер
Джилл
Билкок
- МБПродюсер
Мартин
Браун
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ДХХудожник
Даг
Хардвик
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ББХудожница
Бригитта
Брох
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- МДКомпозитор
Мариус
Де Фриз