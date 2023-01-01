Ромео + Джульетта (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских кланов превратились в мафиозные, битвы на мечах теперь заменены уличными перестрелками.

Времена меняются, люди меняются, жизнь меняется, а истинная любовь — вечна.



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