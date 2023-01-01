Ромео + Джульетта
Wink
Фильмы
Ромео + Джульетта

Ромео + Джульетта (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.41996, Romeo + Juliet
Драмы, Мелодрамы115 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских кланов превратились в мафиозные, битвы на мечах теперь заменены уличными перестрелками.
Времена меняются, люди меняются, жизнь меняется, а истинная любовь — вечна.

Ромео + Джульетта смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ромео + Джульетта»

Всё