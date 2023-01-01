Рокки 4 (фильм, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

Рокки Бальбоа живет счастливой и спокойной жизнью и, похоже, научился наслаждаться простым семейным бытом. Но новая трагедия все-таки врывается в безмятежные дни героя, когда он узнает о смерти своего тренера Аполло Крида. Это событие произошло с ним прямо на ринге и по вине его соперника — русского боксера Ивана Драго, намеренно превратившего простой показательный поединок в беспощадную и жестокую драку. Рокки принимает решение вернуться в мир большого бокса, чтобы отомстить Ивану Драго за гибель друга.



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