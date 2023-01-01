Рокки 4
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Рокки 4

Рокки 4 (фильм, 1985) смотреть онлайн

9.41985, Rocky IV
Драмы87 мин18+

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Сюжет

Рокки Бальбоа живет счастливой и спокойной жизнью и, похоже, научился наслаждаться простым семейным бытом. Но новая трагедия все-таки врывается в безмятежные дни героя, когда он узнает о смерти своего тренера Аполло Крида. Это событие произошло с ним прямо на ринге и по вине его соперника — русского боксера Ивана Драго, намеренно превратившего простой показательный поединок в беспощадную и жестокую драку. Рокки принимает решение вернуться в мир большого бокса, чтобы отомстить Ивану Драго за гибель друга.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рокки 4»

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