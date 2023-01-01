Рокки 4 (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.41985, Rocky IV
Драмы87 мин18+
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Сюжет
Рокки Бальбоа живет счастливой и спокойной жизнью и, похоже, научился наслаждаться простым семейным бытом. Но новая трагедия все-таки врывается в безмятежные дни героя, когда он узнает о смерти своего тренера Аполло Крида. Это событие произошло с ним прямо на ринге и по вине его соперника — русского боксера Ивана Драго, намеренно превратившего простой показательный поединок в беспощадную и жестокую драку. Рокки принимает решение вернуться в мир большого бокса, чтобы отомстить Ивану Драго за гибель друга.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актриса
Талия
Шайр
- Актёр
Берт
Янг
- Актёр
Карл
Уэзерс
- Актриса
Бриджит
Нильсен
- ТБАктёр
Тони
Бертон
- МПАктёр
Майкл
Патаки
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Стью
Нэхен
- РААктёр
Р.Дж.
Адамс
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ДДПродюсер
Джеймс
Д. Брубэйкер
- Продюсер
Роберт
Чартофф
- АЧПродюсер
Артур
Чобаниан
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ББОператор
Билл
Батлер
- ВДКомпозитор
Винс
ДиКола