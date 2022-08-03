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Рок на Востоке

Рок на Востоке (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.92015, Rock the Kasbah
Комедия, Музыка101 мин18+

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О фильме

Никому ненужный музыкальный продюсер во время тура по востоку находит молодую девушку с поистине золотым голосом. Вместе они отправляются в отчаянное путешествие в Кабул, где она примет участие в супер-популярном телешоу «Афганская Звезда».

Страна
США, Марокко
Жанр
Военный, Комедия, Музыка
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рок на Востоке»