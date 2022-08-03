Рок на Востоке (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.92015, Rock the Kasbah
Комедия, Музыка101 мин18+
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О фильме
Никому ненужный музыкальный продюсер во время тура по востоку находит молодую девушку с поистине золотым голосом. Вместе они отправляются в отчаянное путешествие в Кабул, где она примет участие в супер-популярном телешоу «Афганская Звезда».
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актриса
Зои
Дешанель
- ЛЛАктриса
Лим
Лубани
- АМАктёр
Ариан
Моайед
- Актёр
Скотт
Каан
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- ФФАктёр
Фахим
Фазли
- МГСценарист
Митч
Глейзер
- СБПродюсер
Стив
Бинг
- Продюсер
Билл
Блок
- МГПродюсер
Митч
Глейзер
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос