Робосапиен: Перезагрузка (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.92013, Robosapien: Rebooted
Фантастика, Драма82 мин18+
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О фильме
Сюжет сталкивает доброго ученого, разрабатывающего искусственный интеллект в гуманистических целях, с могущественной корпорацией, использующей его наработки в качестве вооружения. Кибернетик крадет одного из готовых роботов по имени Тоби, который после серии злоключений и поломок теряется, а потом находится одиннадцатилетним сыном матери-одиночки, который его и восстанавливает. Следом новоиспеченные друзья спасают ученого и мать от тюрьмы.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Шон
Макнамара
- Актриса
Пенелопа
Энн Миллер
- ДЭАктёр
Дэвид
Эйгенберг
- БКАктёр
Бобби
Коулмэн
- Актёр
Ким
Коутс
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- Актёр
Джей
Хед
- БЛАктёр
Бадди
Льюис
- ХКАктриса
Холлистон
Коулмэн
- Актёр
Билли
Слотер
- ДБАктриса
Джина
Берналь
- Сценарист
Ави
Арад
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Стивен
Пол
- ЭМПродюсер
Эрик
М. Брейман
- ИЛПродюсер
Иддо
Лэмптон Энокс мл.
- ЛРХудожница
Лия
Ролдан
- КЗОператор
Кристиан
Зебальдт