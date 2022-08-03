Робосапиен: Перезагрузка
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Робосапиен: Перезагрузка

Робосапиен: Перезагрузка (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.92013, Robosapien: Rebooted
Фантастика, Драма82 мин18+

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О фильме

Сюжет сталкивает доброго ученого, разрабатывающего искусственный интеллект в гуманистических целях, с могущественной корпорацией, использующей его наработки в качестве вооружения. Кибернетик крадет одного из готовых роботов по имени Тоби, который после серии злоключений и поломок теряется, а потом находится одиннадцатилетним сыном матери-одиночки, который его и восстанавливает. Следом новоиспеченные друзья спасают ученого и мать от тюрьмы.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робосапиен: Перезагрузка»