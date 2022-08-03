Сюжет сталкивает доброго ученого, разрабатывающего искусственный интеллект в гуманистических целях, с могущественной корпорацией, использующей его наработки в качестве вооружения. Кибернетик крадет одного из готовых роботов по имени Тоби, который после серии злоключений и поломок теряется, а потом находится одиннадцатилетним сыном матери-одиночки, который его и восстанавливает. Следом новоиспеченные друзья спасают ученого и мать от тюрьмы.

