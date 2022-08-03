Робин Гуд: Принц воров
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Робин Гуд: Принц воров

Робин Гуд: Принц воров (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Robin Hood: Prince of Thieves
Боевик, Драма137 мин18+

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О фильме

Немногие вернулись из Крестового похода. Робину из Локсли, чтобы избежать гибели в заточении у неверных, пришлось воспользоваться помощью одного из узников-мусульман: религиозных врагов сплотило общее несчастье. Но самые большие угрозы ожидают героя со стороны единоверцев: английский трон захвачен самозванцем!

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робин Гуд: Принц воров»