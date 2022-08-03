Робин Гуд: Принц воров (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Robin Hood: Prince of Thieves
Боевик, Драма137 мин18+
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О фильме
Немногие вернулись из Крестового похода. Робину из Локсли, чтобы избежать гибели в заточении у неверных, пришлось воспользоваться помощью одного из узников-мусульман: религиозных врагов сплотило общее несчастье. Но самые большие угрозы ожидают героя со стороны единоверцев: английский трон захвачен самозванцем!
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Рейнольдс
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Мэри
Элизабет Мастрантонио
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- Актёр
Алан
Рикман
- ДМАктриса
Джеральдин
МакЮэн
- ММАктёр
Майкл
МакШейн
- ББАктёр
Брайан
Блессид
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- НБАктёр
Ник
Бримбл
- ДУСценарист
Джон
Уотсон
- Сценарист
Пен
Деншэм
- Продюсер
Пен
Деншэм
- РБПродюсер
Ричард
Бартон Льюис
- ДУПродюсер
Джон
Уотсон
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- Актёр дубляжа
Алексей
Булдаков
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДРХудожник
Джон
Ральф
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- ПЯХудожник
Питер
Янг
- ДМОператор
Дуглас
Милсом
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен