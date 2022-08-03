Немногие вернулись из Крестового похода. Робину из Локсли, чтобы избежать гибели в заточении у неверных, пришлось воспользоваться помощью одного из узников-мусульман: религиозных врагов сплотило общее несчастье. Но самые большие угрозы ожидают героя со стороны единоверцев: английский трон захвачен самозванцем!

