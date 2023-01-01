Роб Рой (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация одноименного романа Вальтера Скотта Режиссер — Майкл Кэйтон-Джонс В ролях: Лайам Нисон, Джессика Ланж, Джон Херт, Тим Рот, Эрик Штолц, Брайан Кокс Зима на севере Шотландии очень сурова, и Роб Рой, глава обедневшего клана МакГрегоров, чтобы обеспечить своих близких, вынужден просить денег у не слишком благородного маркиза Монтрезорского. Однако прихвостень маркиза коварно завладевает этими деньгами, и Роб Рой оказывается втянутым в самую опасную схватку в своей жизни.



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