Роб Рой (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.61995, Rob Roy
Драмы, Приключения133 мин18+
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Сюжет
Экранизация одноименного романа Вальтера Скотта Режиссер — Майкл Кэйтон-Джонс В ролях: Лайам Нисон, Джессика Ланж, Джон Херт, Тим Рот, Эрик Штолц, Брайан Кокс Зима на севере Шотландии очень сурова, и Роб Рой, глава обедневшего клана МакГрегоров, чтобы обеспечить своих близких, вынужден просить денег у не слишком благородного маркиза Монтрезорского. Однако прихвостень маркиза коварно завладевает этими деньгами, и Роб Рой оказывается втянутым в самую опасную схватку в своей жизни.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Кейтон-Джонс
- Актёр
Лиам
Нисон
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Эрик
Столц
- ЭКАктёр
Эндрю
Кир
- Актёр
Брайан
Кокс
- БМАктёр
Брайан
Маккарди
- ГМАктёр
Гилберт
Мартин
- ВМАктриса
Вики
Массон
- АШСценарист
Алан
Шарп
- РДПродюсер
Ричард
Джексон
- Продюсер
Майкл
Кейтон-Джонс
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- ДРХудожник
Джон
Ральф
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ЭМХудожница
Энн
Молло
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл