Роб Рой
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Роб Рой

Роб Рой (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.61995, Rob Roy
Драмы, Приключения133 мин18+

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Сюжет

Экранизация одноименного романа Вальтера Скотта Режиссер — Майкл Кэйтон-Джонс В ролях: Лайам Нисон, Джессика Ланж, Джон Херт, Тим Рот, Эрик Штолц, Брайан Кокс Зима на севере Шотландии очень сурова, и Роб Рой, глава обедневшего клана МакГрегоров, чтобы обеспечить своих близких, вынужден просить денег у не слишком благородного маркиза Монтрезорского. Однако прихвостень маркиза коварно завладевает этими деньгами, и Роб Рой оказывается втянутым в самую опасную схватку в своей жизни.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Роб Рой»

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