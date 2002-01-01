Рекрут
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Рекрут

Рекрут (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, The Recruit
Боевики, Триллеры110 мин12+

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Сюжет

Джеймс Клэйтон вовсе не мечтал о карьере шпиона. Но соблазн узнать правду о таинственном исчезновении в 1990 году своего отца — секретного агента, заставляет его завербоваться в ЦРУ. Новоиспеченный рекрут неплохо проходит один тест за другим, однако задания становятся все изощреннее.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рекрут»

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